Dopo mesi di attesa, Alexis Sanchez può finalmente sorridere: superati i problemi fisici che lo hanno attanagliato in questa prima parte di stagione, il cileno è a disposizione di Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, per la partita di campionato contro il Napoli. L'annuncio è dato dallo stesso allenatore in conferenza stampa: "Siamo concentrati sulla partita di domani e Alexis Sanchez sarà finalmente con noii; questa è una bellissima notizia. Valuterò se inserirlo o meno a gara in corso. Non vediamo l'ora di giocare, ci siamo preparati e abbiamo la possibilità di fornire una buona prestazione, contro una squadra di livello".