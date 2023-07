Un altro ragazzo del vivaio nerazzurro prepara le valigie per un'esperienza in Serie C. La Fermana è infatti vicina a Jacopo Gianelli, mezzala classe 2001, fisicamente recuperato dopo due gravi infortuni che l’hanno rallentato tra il 2020 e il 2022 nel periodo alla Pro Sesto. Nell’ultima stagione è rimasto alla casa madre per curarsi, ora è ristabilito e le referenze del nuovo ds dei marchigiani Andrea Galassi sono buone.