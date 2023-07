Manca solo l'ufficializzazione al sodalizio tra Zinho Vanheusden e lo Standard Liegi. Il giocatore belga dovrebbe, difatti restare ancora nel club fiammingo, situazione che però secondo i colleghi locali non sembra aggradare tutti. Buona parte dei tifosi, stanchi di questo continuo andirivieni del giocatore da Milano, vorrebbero infatti un futuro certo per il difensore centrale, dalla storia travagliata per via dei tanti infortuni.