La suggestione Hakan Calhanoglu è ormai definitivamente alle spalle: il Bayern Monaco ha praticamente chiuso l'operazione per l'arrivo di Joao Palhinha dal Fulham. Sky Sports Deutschland annuncia che l'accordo è praticamente fatto, rimangono solo alcuni dettagli da definire tra i due club ma il nazionale portoghese si appresta a vivere la sua avventura in Bundesliga.

🚨 Exclusive | It’s almost a DONE DEAL now: João #Palhinha will join FC Bayern!



Only small details to be clarified between Bayern and Fulham now ✔️@SkySportDE 🇵🇹 pic.twitter.com/YNKskeIswp