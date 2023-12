Martin Zubimendi si prende il premio di Player of the Match di Inter-Real Sociedad. Il panel di osservatori tecnici della UEFA ha motivato così la scelta del centrocampista della formazione di Imanol Alguacil: "Zubimendi ha aiutato la Real Sociedad a controllare il ritmo nel primo tempo e a far avanzare la palla in avanti. Nel secondo tempo, è stato solido senza possesso palla e ha provato nuovamente a dettare il gioco da una posizione più profonda del centrocampo".

