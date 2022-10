Il Viktoria Plzen si prepara a sfidare l'Inter in Champions League. Secondo Václav Jemelka "rispetto all'ultima partita, dobbiamo migliorare tutto - il pensiero espresso ai canali ufficiali del club ceco -. Abbiamo visto degli errori che dobbiamo eliminare e soprattutto dobbiamo provare a segnare. Vogliamo renderlo la partita più scomoda possibile per loro. Spero di riuscire a mettere in difficoltà l'Inter e di fare finalmente punti".