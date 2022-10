Nel comunicare tutte le disposizioni per i tifosi che si recheranno mercoledì a Milano per assistere alla partita di Champions League contro l'Inter, il Viktoria Plzen pubblica sul proprio sito anche un messaggio del capitano Lukas Hejda, che scrive ai suoi sostenitori: "Auguro a tutti i nostri tifosi un felice viaggio e non vediamo l'ora di ricevere il loro supporto direttamente allo stadio. Credo che sarà una grande esperienza per loro e si divertiranno moltissimo"