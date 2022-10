Alla vigilia della gara di domani contro il Bayern Monaco, l'allenatore del Viktoria Plzen, Michal Bilek è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match: "Siamo felici di giocare in un gruppo così difficile, è una grande esperienza per tutti, è difficile fare una partita contro squadre del genere. Contro l'Inter avremmo dovuto giocare con più coraggio, ma non ci siamo riusciti. Il Bayern è estremamente difficile, forse il più grande favorito dell'intera Champions League. Di certo non cambieremo niente, se vogliamo affidarci a contropiedi e calci piazzati serve coraggio".