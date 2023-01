Saranno oltre 1.500 i tifosi del Parma che seguiranno la squadra di Fabio Pecchia a San Siro, domani sera, nel match contro l'Inter valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il dato aggiornato dei biglietti venduti per il settore ospiti, riporta Parmalive.com, si attesta infatti sulle 1536 unità, un numero non banale per un match infrasettimanale.