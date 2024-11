"Non voglio parlare del gol annullato. Ce lo saremmo meritato. Questo è stato l’atteggiamento giusto, con una partita ad alta intensità. Dovevamo essere più lucidi. Hanno schierato la miglior formazione che potevano. La squadra ha mostrato una buona personalità. Peccato per noi. Il gol annullato lo accettiamo e cerchiamo di guardare avanti". Così Eusebio Di Francesco, commentando in conferenza stampa la sconfitta del suo Venezia a San Siro contro l'Inter.

Il Venezia sta trovando la strada. Cosa ne pensa di Stankovic?

"Filip sta crescendo partita dopo partita. Mi è piaciuto anche al di là delle parate. Mi è piaciuta la gestione della partita. Sta dando continuità. Ha la tranquillità che è la sua dote migliore. Deve ancora crescere sotto tanti punti di vista".

Rispetto alla partita qui col Milan, grandi passi in avanti.

"Ottima considerazione. Ci stava poter prendere gol. Peró la squadra ha reagito. Ha retto le ripartenze dell’Inter, che è la squadra più forte del campionato. Siamo stati bravi a ripiegare e a stare sempre in partita".

Riccardo Despali