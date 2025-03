"La sosta è andata bene, abbiamo smaltito le scorie della partita con il Verona. È stata solo una giornata sbagliata, non ci siamo nemmeno posti il problema dell’Europa che si è allontanata. Abbiamo continuato a lavorare duro, ormai quella sfida fa parte del passato e guardiamo al futuro. Vedo i compagni lavorare in allenamento e posso dire che non c’è nemmeno da porsi il dubbio che possano mancare le motivazioni. Garantisco che non ci sarà una frenata nel finale". Lo ha detto Edoardo Piana, quarto portiere dell'Udinese, nel corso della sua ospitata durante 'Udinese Tonight'.

Il mirino dei bianconeri ora è puntato sull'Inter, squadra con cui il classe 2003 ha esordito in Coppa Italia in questa stagione lo scorso 19 dicembre: "Per la partita con l’Inter non mi ero fatto aspettative - ha raccontato -. Rivedendola so che potevo fare meglio in alcuni frangenti, ma già aver esordito a San Siro è stata una grande cosa. Da quell’esperienza mi prendo solo spunti positivi. La mia titolarità? È successo tutto molto velocemente, due giorni prima hanno deciso che avrei giocato io, me lo ha comunicato il preparatore dei portieri. Ho subito chiamato tutta la famiglia per farli venire a San Siro. È stato meglio saperlo in anticipo, per prepararsi mentalmente, piuttosto che all’ultimo. Avrei avuto più ansia”.