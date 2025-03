Gianluca Nani è l'ultima a presentarsi ai microfoni di DAZN prima di Inter-Udinese, partita che i friulani affrontano con la mente libera visto l'obiettivo minimo già raggiunto: "Siamo nella parte sinistra della classifica, speriamo di restarci e anche di salire - le parole del group technical director dei bianconeri -. Il nostro obiettivo era quello di salvarci il prima possibile, facendo 40 punti, ci siamo riusciti con 10 giornate di anticipo e questo ci rende orgogliosi. E' il segnale che abbiamo fatto un ottimo lavoro, la conferma arriva anche dalle richieste degli altri club per i nostri giocatori. E' arrivato un mister nuovo che sta facendo benissimo, questo è un punto di partenza, quindi ci piacerebbe crescere e migliorare, a partire da quest'anno".

Solet interessava anche all'Inter, è arrivato da voi a zero: ora vale tantissimo, Marotta l'ha chiamata?

"Mi hanno parlato di altri giocatori nell'intervista con l'altra tv (Sky, ndr), Solet sta facendo benissimo e siamo contentissimi di lui così come di altri. Mi preoccuperei se non ce li chiedessero; noi vogliamo tenerli e non abbiamo necessità di cedere. Se poi arrivano club che offrono salari importanti, è giusto rispettare la volontà dei ragazzi. Non bisogna preoccuparsi di chi parte ma di come sostituirli. E' per quello che lavoriamo molto sullo scouting".