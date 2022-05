Gerard Deulofeu, attaccante dell'Udinese, attraverso il suo profilo Instagram ha commentato così la sconfitta subita ieri dai friulani contro l'Inter: "Volevamo una partita più intensa sin dal primo minuto ma abbiamo concesso agli avversari di andare in vantaggio facilmente. Abbiamo reagito benissimo nella ripresa ma non c'è tempo per pensarci.. Concentriamoci sulla prossima partita sapendo cosa c'è da cambiare rispetto a questa".