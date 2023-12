Debutto domani a Milano per il nuovo design del pullman ufficiale dell'Udinese, rinnovato con le grafiche del main sponsor “Io sono Friuli Venezia Giulia”. Una nuova brandizzazione che rafforza ulteriormente lo storico legame tra la società e il suo territorio. La presenza sul pullman utilizzato dai giocatori per gli spostamenti vuole dare ancora più risalto alla Regione in giro per l'Italia. Un restyling che rafforza gli intenti di una partnership basata sul ruolo dell'Udinese come ambasciatrice della nostra terra in tutto il mondo.