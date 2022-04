Visibilmente soddisfatto per il 4-0 con cui la sua Udinese ha piegato la Fiorentina nel recupero della 20esima giornata di Serie A, Gabriele Cioffi fissa gli obiettivi della squadra friulana in questo rush finale di stagione che prevede, nel prossimo turno, l'incrocio con i campioni d'Italia dell'Inter: "Non dobbiamo sederci e restare vivi, sfruttando ogni partita per cerca il massimo. In ferie ci andiamo il 22 maggio. Noi a 50 punti? Pensiamo una partita per volta, ora ricarichiamo le pile perché affronteremo la più forte del campionato, l'Inter - le parole del tecnico dei bianconeri a Sky Sport -. L'obiettivo è fare il massimo in ogni gara. Per la squadra che abbiamo guardare troppo in alto o troppo indietro può far paura, diamo sempre il massimo, è la via giusta per deresponsabilizzarci nella responsabilità. Noi arbitri dello scudetto. contro l'Inter daremo tutto. Lo avremmo fatto anche se avessero già vinto il campionato".