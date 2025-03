Il Trabzonspor Under 19 non vuole porsi limiti in Youth League dopo la storica qualificazione ai quarti di finale ottenuta a spese dell'Atalanta al termine della lotteria dei calci di rigore. Al prossimo turno, i turchi, che hanno guadagnato la fama di 'ammazza italiane' nella competizione per aver eliminato anche la Juve, sperano di superare l'Inter di Andrea Zanchetta, per fare un ulteriore passo verso la finale, come spiegato dal tecnico Eyüp Saka: "Tutto inizia con un sogno, ovviamente, sogniamo la finale - ha ammesso -. Più grandi sono i tuoi sogni, più successo avrai. Non mettiamo mai limiti ai nostri sogni con i nostri ragazzi. Faremo del nostro meglio per andare il più in alto possibile e il più lontano possibile. Saremmo molto felici, se conquistassimo questa finale. Pensare a questo ci motiva ancora di più, ci vorrà molto impegno per riuscire nell'impresa. Abbiamo fiducia in noi stessi, possiamo realizzare tutto".