Vista la squalifica di Paolo Vanoli, sarà l'allenatore in seconda Lino Filipe Neves Godinho a guidare il Torino dalla panchina del Torino questa sera nella sfida con l’Inter a San Siro. La sua carriera è riportata dal quotidiano La Stampa: Godinho, che non ha un passato da calciatore, ha 38 anni ed è portoghese, parla quattro lingue e ha una lunga esperienza da allenatore iniziata nel Belenenses e proseguita nel Benfica, prima di affrontare avventure in Qatar e in Svizzera.

Il rapporto con Paolo Vanoli nasce da un amico comune durante l'esperienza allo Spartak Mosca: da quel momento, Godinho lo ha seguito prima al Venezia e poi in granata. Godinho è molto ascoltato nello spogliatoio, anche grazie alla sua esperienza visto che è sempre pronto ad offrire una visione differente.