La vittoria al fotofinish ottenuta ieri dalla Fiorentina Primavera, capace di battere in pienissimo recupero il Napoli in inferiorità numerica, è un carico non indifferente di autostima in vista della finale di Supercoppa italiana contro l'Inter di mercoledì. A dirlo è Alberto Aquilani, tecnico della squadra viola Under 19: "Di bello c'è il risultato perché vincere fa sempre bene e crea dinamiche positive - le sue parole ai canali ufficiali del club -. Questo deve essere lo stimolo per andare a giocare una finale molto difficile, contro una squadra molto forte.