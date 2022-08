Tre punti in due partite. Contava farli con l'Empoli e lo Spezia non ha sbagliato, mentre l'impegno di questa sera era oggettivamene molto complicato. Luca Gotti, tecnico dei liguri, s'è concesso ai microfoni di Sky Sport in seguito alla sconfitta contro l'Inter: "Non sono molto contento del primo tempo poiché avevamo preparato opzioni diverse in fase difensiva, che poi non siamo riusciti a completare. La catena di destra continuava a scappare e ci faceva schiacciare 15 metri più del dovuto, anziché salire in pressione in alcune situazioni. Già di fronte avevamo una squadra forte, se poi facciamo anche meno dal punto di vista qualitativo di quel che possediamo nel bagaglio, allora diventa difficilissimo".

La partita che avete provato a fare dice che nel secondo campionato, lo Spezia vorrà essere una di quelle squadre che attaccano, non che si difendono.

"Non è sempre così. Al di là della filosofia di squadra, ci sono momenti di campionato e di partite in cui si possono fare certe cose, altre no. Il punto di equilibrio è difficile da trovare, ma serve raggiungerne uno virtuoso. Non posso essere contento della mia squadra per la prestazione di oggi".