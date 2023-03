Il tecnico dello Spezia Leonardo Semplici a fine partita ha parlato così in conferenza: "Giro i vostri complimenti alla squadra perché ha dato tuto, ho un grupo di ragazzi straordinari. Al mio arrivo avevano perso un po' di stima e ci può stare, ma ho trovato delle persone che hanno assorbito subito i miei dettami in pochi giorni. Un gruppo straordinario e sono contento perché stasera abbiamo anche cambiato in corsa, stavamo soffrendo troppo, avevo azzardato con le due punte e c'era poco equilibrio. Con i cambi la squadra si è espressa meglio, abbiamo sofferto meno e abbiamo meritato di vincere. L'Inter è la più forte del campionato come rosa, abbiamo sofferto da squadra e mi fa ben sperare per il prosieguo del campionato. Gli interpreti che c'erano in campo non mi davano la garanzia di fare un certo tipo di gara, ho deciso di fare delle correzioni che hanno pagato, anche l'entrata di Maldini è servita. Ho trovato un ragazzo in difficoltà ma oggi si sono viste le sue qualità, si deve convincere, ma tanti altri ragazzi possono dare un apporto importante. Non abbiamo fatto ancora niente ma fare 3 punti contro l'Inter ci dà grande soddisfazione.