Emiliano Bigica, allenatore del Sassuolo Under 19, ha commentato la partita di quest'oggi contro l'Inter, che ha visto i nerazzurri prevalere con un rotondo 3-0: "Il primo tempo è stato buono, abbiamo creato dei problemi all'Inter che a sua volta alla prima vera occasione ci ha punito, probabilmente siamo stati un po' troppo leggeri nelle marcature in area su questo cross arrivato sul secondo palo ma abbiamo avuto anche noi delle situazioni per potergli far male. Nel primo tempo fino a quando siamo riusciti tecnicamente a fare bene e a sbagliare poco abbiamo sviluppato delle buonissime trame di gioco. Nel secondo tempo sono partiti forte, noi abbiamo cominciato a perdere un pochino di distanze, e forse nel nostro miglior momento abbiamo preso il 3-0, anche lì un altro gol dove siamo stati troppo leggeri, con il loro giocatore che ha preso palla dalla trequarti ed è entrato in area vincendo un duello ma direi che dobbiamo ripartire dal nostro primo tempo. Mancano 5 partite e dobbiamo cercare di tirare fuori più punti possibili, poi tireremo le somme".

Qual è il rammarico maggiore?

"Non penso che l'Inter sia prima in classifica per caso. Nell'ultima gara hanno vinto con il Frosinone un po' faticando ma hanno dei valori importanti, hanno una panchina molta lunga. Noi stiamo facendo bene secondo me, ci manca quell'acuto che ci deve dare la spinta per fare bene nelle ultime 5 partite. Abbiamo 15 punti a disposizione, dobbiamo cercare di farne il più possibile. Il rammarico c'è. Se mi guardo indietro ce ne sarebbero tanti ma io dico ai miei ragazzi di guardare presente e futuro, dietro non dobbiamo voltarci e dobbiamo cercare di fare qualcosa di straordinario che sarebbe il secondo anno ai playoff e faremo di tutto per raggiungere questo obiettivo".