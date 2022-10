Al termine del match contro la Salernitana, il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha aggiornato in conferenza stampa sulle condizioni di Andrea Pinamonti, sceso in campo quest'oggi nonostante un malessere fisico: "Ancora prima del rigore, quando ha avuto l'occasione Laurientè, aveva sensi di vomito, alla fine abbiamo cercato di portarlo a fine primo tempo ma negli ultimi 5 minuti del primo tempo, non so se indigestione, un problema momentaneo".