Ultimo appuntamento stagionale di campionato questo pomeriggio a Torino per l'Inter di Simone Inzaghi che chiude la Serie A in casa della squadra di Juric. "Credo che dobbiamo fare una partita completa" spiega Sanabria a DAZN prima del fischio d'inizio: "Sappiamo che giochiamo contro una squadra forte che è in finale di Champions - continua -. Sarà una partita dura ma abbiamo lavorato bene in settimana per poter portare a casa i tre punti e arrivare il più in alto possibile in classifica e andare più in alto dell’anno scorso".