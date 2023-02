"E' stata una partita di spessore , da parte di un gruppo che non ha voluto mollare". Dejan Stankovic ha cominciato così l'analisi di Samp-Inter 0-0 parlando ai canali ufficiali del club blucerchiato. "A Monza abbiamo perso due punti, oggi è arrivato un punto che ha un peso diverso per il gruppo - ha aggiunto Deki -. C'era la giusta atmosfera in campo, i miei ragazzi hanno un grande spessore umano e dobbiamo essere orgogliosi di difendere questi colori. La difesa ha fatto un grandissimo lavoro contro clienti scomodi.

L'Inter dal vivo è ancora più di spessore che in tv. Murillo dopo tanto tempo ha fatto bene, si è fatto vedere e sentire, così come Amione, Nuytinck, Augello, Zanoli e tutti gli altri. Poi i sacrifici di Winks, Djuricic, Cuisance, Gabbiadini, Lammers, tutti hanno cercato di mettere in difficoltà l'Inter. Per ora ci godiamo questo punto che ci dà la forza di continuare. Ora c'è una bella gara contro il Bologna, dobbiamo essere orgogliosi e umili allo stesso tempo".