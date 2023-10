Sarà una partita certamente particolare quella di martedì per Roko Simic. L'attaccante del Salisburgo torna infatti a San Siro, uno stadio che conosce bene visto che quando era piccolo lo ha visto in compagnia del padre Dario, ex difensore di Inter e Milan. "Ero spesso allo stadio. Ho ancora tanti bei ricordi di quel periodo e di Milano. Certamente il duello con l'Inter sarà per noi una grande sfida. Sappiamo che dobbiamo fare tanto se vogliamo pensare di qualificarci", ha dichiarato il 20enne dopo la partita con il LASK Linz.