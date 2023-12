Federico Guidi, allenatore della Primavera della Roma, ha commentato per i canali ufficiali del club giallorosso il pareggio strappato quest'oggi in casa dell'Inter di Cristian Chivu: "Oggi i ragazzi hanno fatto una partita veramente di ottimo livello. Davanti avevamo la squadra che era ed è rimasta imbattuta; i ragazzi hanno fatto un grandissimo primo tempo, immeritatamente chiuso in pareggio. Forse l’1-0 ci stava anche un po’ stretto, siamo stati sfortunati in occasione del palo che ci avrebbe portato sul 2-0 e probabilmente incanalato la gara su un binario ideale, per come stavamo giocando".

Guidi prosegue: "Oggi vorrei rimarcare la prestazione di tutti. Quando giochi in questo modo contro l’Inter a Milano, significa che sei nella direzione giusta. Stiamo andando dove vogliamo. Imporci da protagonisti così, dominando il gioco, il campo, giocando con grande qualità, sbagliando solo due o tre passaggi nel finale, la squadra ha avuto tantissima continuità di gioco".