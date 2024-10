"Sono una top squadra, sono anni che giocano un grandissimo calcio. Sarà difficile". Così Ivan Juric, allenatore della Roma, presenta l'Inter, avversaria dei giallorossi domani all'Olimpico. "Non hanno punti deboli, è sempre molto difficile affrontarli per tutti. Si conoscono da anni, hanno un gioco bello dove scambiano le posizioni. La caratteristica principale sono le conoscenze che hanno, noi dobbiamo giocare la nostra partita come al solito con i nostri concetti per metterli in difficoltà”, prosegue il croato. Che domani ritroverà da avversario Federico Dimarco, lanciato definitivamente da lui a Verona: "Sono soddisfatto della carriera che sta facendo, è un ragazzo splendido e sta raccogliendo il frutto del lavoro fatto prima, l’ho avuto a Verona. Limitare quel piede sinistro è difficile, spesso non dà punti di riferimento, è diventato un giocatore totale".

Juric fa poi il punto dei disponibili: "Artem Dovbyk è tornato con un piccolo fastidio, ma ha recuperato bene negli ultimi giorni. Paulo Dybala ha fatto una fase di recupero, volevamo metterlo a posto e adesso ha fatto 3-4 allenamenti alla grande, lo gestiremo a seconda dalla partita e di come lo vedremo. Sono entrambi al 100%. Leandro Paredes è tornato per ultimo dopo un lungo viaggio e oggi stava meglio di ieri, era sotto un treno diciamo ieri. Enzo Le Fée mi piace, mi piace l’intelligenza calcistica che ha. Ha esperienze passate molto simili al nostro modo di giocare, lo vedo crescere giorno per giorno. Deve ritrovare completamente condizione, ma sarà molto utile per noi”.