Dopo la sconfitta con la Juventus, la Roma Femminile riprende il passo nella Poule Scudetto superando all'ultimo respiro l'Inter grazie al gol di Lucia Di Gugliemo al 95esimo minuto. Alessandro Spugna, tecnico giallorosso, esprime la sua soddisfazione ai canali ufficiali del club: "Una vittoria importantissima sicuramente per la classifica. Complimenti alle ragazze, perché hanno interpretato, specie nel secondo tempo, una partita come doveva essere interpretata: con grande forza fisica, con grande volontà di ribaltare il risultato. Questa è la cosa più bella. Bene così, perché abbiamo giocato contro un avversario forte, che gioca bene, che si difende molto bene. Era difficile trovare gli spazi, però nella ripresa siamo state molto brave".

Non è stata una gara facile, forse ci aspettavamo un atteggiamento diverso da parte dell'Inter, che è stata schierata molto bene in campo.

"Noi siamo partite bene, la palla ce l'avevamo tanto noi, ma alla prima occasione ci siamo fatte sorprendere. Quest'anno è successo diverse volte. Però abbiamo continuato, abbiamo provato a giocare. Forse nel primo tempo eravamo un po' lente nel giro-palla, eravamo macchinose nel tentativo di arrivare in porta e poi avevamo fretta nella conclusione. Abbiamo fatto un po' le cose al contrario. Però la voglia c'era. Nella ripresa abbiamo cambiato marcia e questo ci ha permesso di condurre la partita come volevamo noi. Poi abbiamo colto una traversa, un incrocio dei pali clamoroso e all'ultimo respiro siamo riuscite a conquistare una vittoria bella, e anche abbastanza meritata".