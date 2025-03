"Ho potuto incidere solo grazie alle mie compagne che ci hanno creduto fino all'ultimo. Grande merito alla squadra perché non abbiamo mollato un secondo", ha detto ai canali ufficiali del club capitolino Lucia Di Guglielmo, autrice del gol in extremis della Roma che ha sottoscritto la vittoria in rimonta contro l'Inter nella gara di oggi valida per la Poule Scudetto.

In questo campionato, la sfida con l’Inter è sempre stata complicata.

"Vero, l’Inter è una squadra forte, lo ha dimostrato. Ci ha messo in difficoltà più volte, anche oggi è riuscita a farlo, ma con la nostra consapevolezza siamo riuscite a vincerla".