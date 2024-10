Artem Dovbyk lancia segnali confortanti a Ivan Juric. L'attaccante della Roma è andato infatti a segno su calcio di rigore nella partita contro la Repubblica Ceca, confermando il suo ottimo stato di forma restando in campo 80 minuti nonostante nei giorni scorsi ha accusato un piccolo problema fisico. A fine riporta, Dovbyk ha spiegato: "Ieri mi sentivo più o meno bene ma alla fine della partita ero molto stanco, per questo l’allenatore ha deciso di cambiarmi. Volevamo la vittoria per avere 6 punti nel girone".

Come riporta Il Messaggero, l'ex attaccante del Girona oggi sarà a Trigoria e sarà valutato dallo staff medico, ma la prestazione di ieri lascia ben sperare tutto l'ambiente giallorosso.