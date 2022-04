Il grosso dubbio della vigilia in casa Verona è Barak. Come ha rivelato ieri Tudor in conferenza stampa, il centrocampista ceco è reduce da un virus debilitante e resta a forte rischio per la trasferta di Milano. I ncaso di forfait, ballottaggio tra Bessa e Lasagna per giocare con Caprari alle spalle di Simeone.

PROBABILE VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Bessa, Caprari; Simeone.