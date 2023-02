Problemi in difesa per Stankovic in vista del match contro l'Inter. Il tecnico della Samp, infatti, spera di recuperare Gunter dopo l'addio di Colley: trovato l'accordo con il Besiktas per il trasferimento del difensore dopo quattro anni e mezzo a Genova. Il serbo - come spiega la Gazzetta dello Sport - dovrà rinunciare anche allo squalificato Leris e agli infortunati Quagliarella e Pussetto: l'obiettivo è quello di riavere almeno Sabiri, già della Fiorentina e in prestito alla Samp fino a fine stagione.