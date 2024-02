De Rossi prepara il primo vero test da allenatore della Roma. Per fare male all'Inter servirà qualcosa in più dietro, motivo per cui - riporta oggi il Corriere dello Sport - ha provato in settimana una sorta di 5-3-2 nella fase difensiva che preveda l’allineamento di El Shaarawy quasi sulla linea dei centrocampisti e Angeliño più dentro al campo a supportare Mancini e Llorente. Dall'altro lato ci sarà Karsdorp, mentre in mediana troveranno spazio Cristante e Pellegrini (che si alterneranno infine nel pressing su Calhanoglu) ai lati di Paredes. In attacco ElSha e Dybala agiranno alle spalle di Lukaku.

L'unica eventuale novità, secondo La Gazzetta dello Sport, può essere legata all'impiego dal 1' di Bove a centrocampo.