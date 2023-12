Tanti dubbi per la Real Sociedad in vista della gara di stasera contro l'Inter. Come spiega Tuttosport, Barrenetxea ha una distorsione alla caviglia destra, Brais Mendez si è rotto l'ulna contro il Villarreal, Ali Cho non ci sarà e Zubeldia (lombalgia) proverà a recuperare fino all'ultimo: è salito sull'aereo per Milano ma ha poche chance di esserci. Oggi il test.

Tra i convocati anche l'ex milanista André Silva.

PROBABILE REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Elustondo, Le Normand, Alihen Munoz; Turrientes, Zubimendi, Merino; Kubo, Oyarzabal, Zakharyan. All. Alguacil.