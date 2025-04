Dopo il pareggio di Verona, Parma nuovamente in campo per cominciare la preparazione per il match contro l’Inter, in programma sabato 5 aprile. Al Mutti Training Center di Collecchio, Cristian Chivu ha diviso la squadra in due gruppi: chi ha giocato contro l’Hellas Verona ha svolto palestra e defaticante, mentre chi ha giocato meno o non è sceso in campo ha svolto attivazione fisica, lavoro di forza e trasformazione in campo, torelli, esercitazione tattica finalizzata al possesso palla e una serie di mini-partite.

Il programma di allenamento prevede una seduta al mattino nella giornata di mercoledì 2 aprile.