Spalletti ha concesso tre giorni di riposo per godersi il Natale al Napoli, prima di tornare a lavorare in vista del big match contro l'Inter del 4 gennaio. Alla ripresa - assicura il Corriere dello Sport - saranno diversi i dubbi per il tecnico di Certaldo, a cominciare dalle condizioni di Sirigu e Demme, che ancora si allenano a parte, fino a Rrahmani, tornato in gruppo ma per il quale saranno decisive le risposte dei prossimi giorni.



"Occhi puntati, alla ripresa, su Kim, Olivera, Anguissa, Zielinski e Lozano, i Nazionali che dall'inizio della stagione non si sono mai fermati - prosegue il Corsport -. Spalletti li ha riaccolti in questa settimana, l'obiettivo è averli al top con l'Inter al pari di tutti gli altri che nelle ultime due amichevoli hanno avvertito i carichi e gli sforzi del ritiro in Turchia. Una preparazione mirata alla ripresa.