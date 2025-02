Salgono le quotazioni di Gilmour in casa Napoli. Conte, viste le assenze di Neres e Anguissa, dovrebbe confermare il 3-5-2 con Raspadori e Lukaku di punta. Il dubbio resta in mediana, come spiega la Gazzetta dello Sport: lo scozzese viene dato in rimonta su Billing, che comunque resta in vantaggio per completare il reparto assieme a Lobotka e McTominay.

Politano e Spinazzola saranno i quinti, mentre il recuperato Olivera partirà dalla panchina. Assente anche Mazzocchi.

PROBABILE NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Billing, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku.