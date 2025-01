Attorno alle 11, a Milanello, è cominciata la rifinitura del Milan alla vigilia della sfida decisiva di Champions League sul campo della Dinamo Zagabria. Una seduta d'allenamento alla quale non hanno partecipato Malick Thiaw e Ruben Loftus-Cheek, le cui condizioni andranno valutate in vista del derby contro l'Inter di domenica prossima. Assente anche l'ultimo arrivato Kyle Walker, che comunque non è arruolabile per la sfida europea in quanto non inserito nella lista UEFA.