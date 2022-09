De Ketelaere si candida per una maglia da titolare in vista del derby di domani: secondo la Gazzetta dello Sport, il belga agirà alle spalle di Giroud assieme a Leao e a uno tra Messias e Saelemaekers. Recuperato Origi, da valutare invece Rebic che ha problemi alla schiena: decisivo l'allenamento di oggi. In panchina i nuovi Dest, Thiaw e Vranckx.