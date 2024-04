Il Milan vuole risalire la china dopo la sconfitta contro la Roma che ha fatto fuori i rossoneri dall'Europa League. Qualche cambiamento nella formazione del derby è previsto, come evidenziano i colleghi di Sky Sport: in difesa scelte obbligate. La coppia centrale sarà composta da Gabbia-Tomori al centro e con Calabria e Theo Hernandez sui lati. In mezzo Reijnders giocherà, ballottaggio tra Musah e Adli. In attacco c'è qualche dubbio.