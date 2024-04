Problemi psicologici ma anche di campo per il Milan che domani affronterà l'Inter nel derby che potrebbe consegnare ai nerazzurri lo scudetto.

In particolare - come sottolinea il Corsport - defezioni pesanti per Pioli soprattutto in difesa: Kalulu e Kjaer infortunati più Thiaw squalificato obbligano il tecnico rossonero a riproporre Tomori e Gabbia davanti a Maignan. Ballottaggio in mezzo al campo con Bennacer in vantaggio su Adli e Musa. Davanti i titolari.

PROBABILE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.