Non c'è solo Olivier Giroud a tenere in ansia il Milan in vista del derby contro l'Inter di sabato prossimo. Nelle ultime ore si è fermato anche Pierre Kalulu: il difensore, come riporta Gazzetta.it, è alle prese con un guaio muscolare che lo mette a rischio per la super sfida di San Siro.

La situazione verrà monitorata nel corso della prossima settimana, ma per Pioli si tratta di un bel problema: con Fikayo Tomori squalificato, infatti, in caso di forfait del francese la coppia centrale obbligata sarebbe composta da Kjaer e Thiaw.