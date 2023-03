Lameck Banda e Marin Pongracic non hanno partecipato alla seconda seduta d'allenamento settimanale del Lecce, andata in scena all'Acaya Golf Resort & SPA, in vista della gara di domenica contro l'Inter. Assenti anche Joel Voelkerling, che ha svolto un allenamento personalizzato, e Kastriot Dermaku, impegnato nel lavoro di ricondizionamento.