Ancora grossi dubbi sulla disponibilità di Gudmundsson, sospeso tra voci di mercato e acciacchi muscolari. Certamente out, contro l'Inter, Ankeye, Marcandalli e Matturro. Gilardino - come spiega il Corsport - conferma il 3-5-2 con Messias e Vitinha in attacco. Tra i pali ci sarà il nuovo arrivato Gollini, l'eterno Badelj in cabina di regia.

PROBABILE GENOA (3-5-2): Gollini; Vogliacco, Bani, Vasquez; Zanoli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Messias, Vitinha.