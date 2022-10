Dopo il pari di Lecce, la Fiorentina oggi torna in campo per preparare il match con l'Inter in programma sabato sera al Franchi. A disposizione di Italiano tornerà certamente Amrabat, che ha scontato il turno di squalifica. Da verificare, invece, le condizioni di Jovic e Sottil: il serbo si è fermato lunedì per un problema al bicipite femorale a inizio partita, mentre l'esterno è out da un mese per problemi alla schiena. Entrambi rischiano seriamente di saltare la sfida ai nerazzurri. In grosso dubbio anche Gollini, pure lui alle prese con una fastidiosa lombalgia. A riferirlo è La Nazione.