In casa Fiorentina resta il dubbio Gudmundsson. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, l'islandese, reduce da un problema muscolare, ormai già da qualche seduta di allena in gruppo, ma la sua convocazione per l'Inter non è scontata. Anzi, nelle ultime ore sembra prevalere il pessimismo.

Palladino intende prendersi tutto il tempo a disposizione e scioglierà il dubbio solo in extremis, quindi nella giornata di domani quando sarà diramata la lista dei convocati. Per il resto, out il solo Richardson.