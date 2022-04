A due giorni dalla partita con l’Inter e all'indomani del pareggio ottenuto contro l'Udinese, il Bologna è tornato ad allenarsi a Casteldebole. Seduta di scarico per i titolari del match contro i friulani, allenamento più intenso in campo per tutti gli altri. Differenziato per Michael Kingsley. Domani, rifinitura a porte chiuse e alle 14 conferenza stampa per Emilio De Leo al centro sportivo 'Niccolò Galli'.