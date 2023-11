Il Benfica attende l'Inter con l'obiettivo di vincere e sperare almeno nella qualificazione da "retrocessa" in Europa League. Finora, da testa di serie del Gruppo D, i lusitani sono ancora fermi a zero punti. Mancheranno ancora Bernat, Bah e Neres, mentre Kokçu non è al meglio.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Schmidt dovrebbe scegliere il 4-2-3-1 con Trubin in porta; Aursnes, Antonio Silva (assente per squalifica al Milano), Otamendi e Morato in difesa; in mediana Florentino e João Neves; in attacco Di Maria, Rafa Silva e Joao Mario alle spalle di Tengstedt.