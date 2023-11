Ultima chiamata o quasi per il Benfica e per le proprie speranze di rimanere in Europa: questa sera, contro l'Inter, la formazione di Roger Schmidt deve provare a smuovere una classifica che la vede ancora al palo dopo quattro partite per non farsi sfuggire il Salisburgo in vista dello spareggio per l'Europa League del 12 dicembre. Sicura l'assenza di David Neres, anche Alexander Bah e Gonçalo Guedes dovrebbero saltare la partita e Juan Bernat si è allenato solo il giorno prima della partita quindi non è al meglio: per questo motivo, è plausibile che Schmidt riproponga l'undici che ha battuto il Famalicão in Coppa del Portogallo.

Questa la probabile: Trubin; Aursnes, Antonio Silva, Otamendi, Morato; Florentino Luis, Joao Neves; Di Maria, Joao Mario, Rafa Silva; Tengstedt. Allenatore: Schmidt