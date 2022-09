Julian Nagelsmann sorride: per la sfida di mercoledì contro l'Inter, debutto dei bavaresi in Champions League, il tecnico del Bayern Monaco può contare anche sul giovane talento Mathys Tel. Quest'oggi, il ragazzo del 2005, prelevato dallo Stade Rennais per la bella somma di 28,5 milioni di euro e vittima di un infortunio alla caviglia nei giorni scorsi, si è allenato individualmente insieme al preparatore Thomas Wilhelmi per oltre 40 minuti mentre il resto del gruppo era assente. Dopo la seduta, Tel ha rassicurato i giornalisti di Sport BILD che hanno assistito al suo lavoro: "Sto bene", ha garantito il ragazzo che quindi potrà essere convocato per la gara di San Siro.